Прокуратура вернула в госсобственность почти 600 га земли На Сумщине удовлетворены исковые требования прокуратуры о возврате в государственную собственность 589 га земель стоимостью почти 51 млн грн.

Органами прокуратуры Сумской области ведется системная работа по возвращению в государственную собственность земель из незаконного пользования.

В частности, при осуществлении представительских полномочий установлено, что в 2014 году гражданину на льготных условиях вне конкурса предоставлены в аренду земельные участки государственной формы собственности, расположенные на территории Раменского района.

«Почти сразу, в нарушение требований земельного законодательства, а именно условий договоров аренды и без согласия арендодателя, указанные земли были переданы в субаренду частному предприятию для ведения товарного сельскохозяйственного производства», - отметил начальник управления прокуратуры Сумской области Александр Рубан.

Поэтому прокуратурой области договора аренды обжалованы в судебном порядке. Роменский горрайонный суд признал доводы прокуратуры обоснованными и удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Таким образом, благодаря прокурорскому вмешательству в земли запаса государственной собственности подлежит возврату 589 га земель сельскохозяйственного назначения стоимостью почти 51 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.