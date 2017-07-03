Вторая группа будущих водителей троллейбусов приступила к обучению В коммунальном предприятии «Электроавтотранс» началось обучение второй группы слушателей курса «Водитель троллейбуса».

В течение пяти месяцев 12 сумчан в возрасте от 25 до 45 лет будут осваивать теорию (359 часов) и практику (284 часа).

Обучение осуществляется за средства Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. По его окончании все ученики будут трудоустроены на предприятии.

По результатам первого выпуска по специальности «Водитель троллейбуса» девять учеников остались работать на КП «Электроавтотранс».

В то же время директор КП Виталий Однорог заявил, что предприятию нужны минимум 30-40 водителей. А новую группу они смогут начать обучать только после выпуска этой. Набор будет осуществляться примерно через три месяца.