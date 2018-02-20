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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 11:17760

Сумского «оппозиционера» Перепеку признали коррупционером

Решением Апелляционного суда Сумской области оставлено в силе соответствующее решение Заречного районного суда в г.Сумы.

Сегодня, 19 марта, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании депутата Сумского городского совета Юрия Перепеки виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. Речь идет о несвоевременном сообщении о существенном изменении имущественного положения, а именно покупки в кредит нового автомобиля. И невнесение в течение 10 дней изменений в декларацию.

23 февраля Заречный райсуд рассмотрел протокол о коррупции и признал его виновным по ч.2 ст. 172-6 КУоАП. На депутата было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 1700 грн.

Право Коррупция Юрий Перепека

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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