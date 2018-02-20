Сумского «оппозиционера» Перепеку признали коррупционером Решением Апелляционного суда Сумской области оставлено в силе соответствующее решение Заречного районного суда в г.Сумы.

Сегодня, 19 марта, апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о признании депутата Сумского городского совета Юрия Перепеки виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией. Речь идет о несвоевременном сообщении о существенном изменении имущественного положения, а именно покупки в кредит нового автомобиля. И невнесение в течение 10 дней изменений в декларацию.

23 февраля Заречный райсуд рассмотрел протокол о коррупции и признал его виновным по ч.2 ст. 172-6 КУоАП. На депутата было наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 1700 грн.