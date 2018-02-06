В Сумах продолжаются ремонты в больницах Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставили в горотделе здравоохранения.

На прошлой неделе проводились текущие ремонты в КУ «Сумская городская клиническая больница №1» (ремонт лестницы стационарного корпуса, стерилизационной терапевтического отделения, коридора рентгенологического отделения, помещений кардиологического отделения и дезкамеры, начат ремонт ортопедо-травматологическое отделение №1), в КУ «Сумская городская клиническая больница №5» (ремонт физиотерапевтического отделения, хирургического отделения №1, операционного отделения, помещений инженерной службы, коридора поликилиники), в КУ «Сумской городской клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии» (ремонт кабинетов администрации) и в КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» (начат текущий ремонт по ул. Троицкая, 28 и по ул. Супруна, 10).