Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27282

В Путивле полицейские обнаружили немца-нелегала

В ходе операции «Мигрант» правоохранители обнаружили 47-летнего жителя Германии, который нарушил правила пребывания в стране и в течение последнего года незаконно проживает на территории Украины.

«Мужчину обнаружили по месту жительства во время проверки иностранцев, - комментирует Оксана Федченко, начальник Путивльского отделение полиции. - Им оказался 47-летний житель Германии, который уже более десяти лет живет в Путивле. Сюда он переехал вместе с женой-путивлянкой и ребенком. А когда они развелись, а женщина вернулась обратно в Германию, мужчина остался жить здесь сам в родительском доме уже бывшей жены. Как пояснил он, на родину возвращаться желания не было. Тем более, по его словам, прописан он был в Киеве и имел вид на жительство. Однако, по решению суда почти год назад его выписали, а привести в порядок документы он не успел, чем и нарушил правила пребывания в Украине».

Сейчас в отношении иностранца работники миграционной службы составили административный протокол по ст. 203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины». Работники полиции вынесли представление, которое направлено в областное управление Государственной миграционной службы о принудительном возвращении его в страну происхождения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Нелегалы Путивль

По тематике

27.02.2018 11:43

На Сумщине обнаружили россиянина, который нелегально живет в Украине третий год

В Путивльском районе совместная межведомственная группа, в состав которой вошли сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы, военнослужащие Сумского отряда, работники Национальной полиции...

25.02.2018 16:22

В Путивле обокрали монастырь

По факту кражи из монастыря в Путивле полиция открыла уголовное производство....

23.02.2018 14:31

В Путивле полиция раскрыла две прошлогодние кражи

Летом и осенью один из местных продмагов дважды становился объектом ночных краж....

23.02.2018 14:20

В Сумах правоохранители обнаружили азербайджанца-нелегала

В ходе операции «Мигрант» полицейские обнаружили очередного иностранца без документов....

21.02.2018 16:00

Путивлянка купила виртуальный квадроцикл за 5 тысяч

Пытаясь сэкономить на покупке квадроцикла, 31-летняя жительница Путивля воспользовалась объявлениями в Интернете. Найдя выгодное предложение, перечислила так называемому продавцу деньги...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.