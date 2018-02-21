В Путивле полицейские обнаружили немца-нелегала В ходе операции «Мигрант» правоохранители обнаружили 47-летнего жителя Германии, который нарушил правила пребывания в стране и в течение последнего года незаконно проживает на территории Украины.

«Мужчину обнаружили по месту жительства во время проверки иностранцев, - комментирует Оксана Федченко, начальник Путивльского отделение полиции. - Им оказался 47-летний житель Германии, который уже более десяти лет живет в Путивле. Сюда он переехал вместе с женой-путивлянкой и ребенком. А когда они развелись, а женщина вернулась обратно в Германию, мужчина остался жить здесь сам в родительском доме уже бывшей жены. Как пояснил он, на родину возвращаться желания не было. Тем более, по его словам, прописан он был в Киеве и имел вид на жительство. Однако, по решению суда почти год назад его выписали, а привести в порядок документы он не успел, чем и нарушил правила пребывания в Украине».

Сейчас в отношении иностранца работники миграционной службы составили административный протокол по ст. 203 КУоАП «Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины». Работники полиции вынесли представление, которое направлено в областное управление Государственной миграционной службы о принудительном возвращении его в страну происхождения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.