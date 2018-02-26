За сутки на Сумщине спасатели освободили из снежных заносов 6 авто

В частности, в 13:06 поступило сообщение, что на выезде из с. Юрьево Путивльского района в заснеженном кювете оказался автомобиль с тремя людьми. Для оказания помощи привлекалось отделение дежурного караула 15-й Государственной пожарно-спасательной части.
По предварительным данным, транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на крышу. Никто из пассажиров не пострадал. До прибытия Службы спасения местные жители поставили автомобиль на колеса. Спасатели соединили тросом легковушку со своим автомобилем повышенной проходимости и вытащили ее на дорогу.
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