Чем дышали сумчане в феврале Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в Сумах в феврале.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии. В феврале отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 1256 проб.

Среднемесячные концентрации диоксида азота и пыли превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,4 раза, формальдегида - в 1,1 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

Превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации зафиксированы по пыли в 1,2 раза 26 февраля при северном направлении ветра со скоростью 2 м/с на посту наблюдения № 5 по ул. Металлургов, 2.

По сравнению с январем увеличилась среднемесячная концентрация диоксида серы, уровень загрязнения диоксидом азота, оксидом азота, формальдегидом уменьшился, а пылью, оксидом углерода и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в феврале не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция «Сумы». Радиационный фон в феврале по г. Сумы составлял 11-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.