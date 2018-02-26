Спасатели предупреждают о сохранении сложных погодных условий на Сумщине По прогнозу Сумского областного центра по гидрометеорологии, 19 марта в Сумской области на дорогах гололедица, в южной половине региона снег.

Температура воздуха ночью 11-16 градусов мороза, днем - 5-10 градусов ниже нуля.

По прогнозам Харьковского центра по гидрометеорологии, до конца рабочей недели в Сумской ожидается на дорогах гололедица, снижение температуры воздуха до 18 градусов мороза. 21 марта прогнозируется небольшой снег и мокрый снег.

Ежегодно в лечебные учреждения Сумщины поступают пострадавшие с различными стадиями обморожения. Как показывает статистика, количество таких случаев увеличивается сразу в несколько раз в периоды резких похолоданий. Спасатели призывают граждан без необходимости не выходить на улицу и воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Напоминаем, что для оказания помощи населению в период низких температур, особенно малозащищенным слоям, на территории области организована работа 547 пунктов обогрева. Адреса их размещения можно узнать по интернет-ссылке: http://sumy.dsns.gov.ua/ua/Perelik-punktiv-obigrivu-stanom-na-16-sichnya-2018-roku.html.