В Ромнах спасатели дважды тушили пожары в хозпостройках

О возгорании сообщила хозяйка, которая увидела дым из-под крыши здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.
Проведенной разведкой было установлено, что огнем охвачено 4 кв. м перекрытия. Существовала угроза распространения пламени на остальные постройки.
В 18:21 возгорание удалось локализовать, в 18:30 - ликвидировать. Всего на месте происшествия работало 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На данный момент причину возгорания устанавливают специалисты.
А уже в 19:28 по ул. Олега Костюка в г. Ромны горела еще одна хозяйственная постройка. Силами того же дежурного караула 14-й Государственной пожарно-спасательной части возгорания был локализован в 19:40 и ликвидирован в 20:19. Причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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