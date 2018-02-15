В вагоне на ж/д станции нашли патроны В течение трех последних дней работники полиции Сумщины предупредили ряд преступлений, связанных с незаконным обращением с оружием и боеприпасами.

В городе Глухов в полицию обратился начальник железнодорожной станции и сообщил, что в закрытом грузовом вагоне, который прибыл на одно из предприятий для загрузки мела, рабочими были обнаружены около 70-ти патронов различного калибра. Правоохранители, прибывшие на место вызова, действительно нашли в вагоне 88 патронов к военному нарезному оружию различных калибров. В частности 14,8 мм, 12,8 мм, 7,62 мм, 5,45 мм и один запал М5. Боеприпасы полиция изъяла и направила на экспертизу. Сейчас правоохранители выясняют, как в железнодорожный вагон могли попасть патроны.

Кроме того, В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение преступлений, работники полиции на одной из улиц села Братеница Великописаревского района остановили 27-летнего местного жителя, у которого при проведении внешнего осмотра обнаружили и изъяли нож-штык. Изъятый предмет направлен на экспертизу.

В ходе проведения санкционированного обыска в селе Куяновка Белопольского района, по месту жительства 22-летнего мужчины, полиция обнаружила и изъяла 24 патрона калибра 5,45 мм к нарезному автоматическому оружию. Мужчина объяснил правоохранителям, что боеприпасы нашел на улице и принес домой.

По ним возбуждены уголовные производства по ч.1 и ч.2 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. За хранение патронов злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, а за ношение без разрешения холодного оружия - лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.