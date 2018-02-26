В Шостке спасатели предотвратили масштабный пожар 18 марта в 21:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Школьном в г. Шостка.

Пожар обнаружил хозяин. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов. Проведенной разведкой было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади 20 кв. м и перекрытие на площади 10 кв. м. Из-за плотного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза перекидывания огня на хозяйственные постройки, находившиеся рядом с домом.

В 21:41 пожар был локализован, пожарные не допустили его дальнейшего распространения, в 22:59 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара огнем повреждено 20 кв. м перекрытия, 10 кв. м кровли и вещи домашнего обихода. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и дымоходов, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.