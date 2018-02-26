За выходные на Сумщине раскрыли семь краж Злоумышленники интересовала техника, деньги и металлические изделия, которые они украли у жителей Сум, Глухова, Лебедина и Великой Писаревки.

Сразу два сообщения о кражах поступили в Сумской отдел полиции. Местные жители пожаловались на злоумышленников, которые обокрали их в салоне красоты и в отделении почты. 33-летняя женщина, пока делала себе прическу, осталась мобильного телефона, а 30-летний сумчанин – без компьютерных запчастей. Злоумышленников вычислили сотрудники оперативно-поискового отдела Управления уголовного розыска ГУНП, которые, проведя проверку, установили двух мужчин 40 и 45 лет, причастных к воровству. Еще одного 64-летнего сумчанина также разоблачили местные полицейские, которые установили, что мужчина пополнить свои финансовые состояния решил с помощью кражи металла с завода, где работал.

Две кражи раскрыли и лебединские работники полиции. Правоохранители вычислили 32-летнего местного жителя, который вломился в дом 78-летней пенсионерки и украл металлический чугун. А двух 18-летних жителей района задержали при попытке кражи аккумуляторов из автомобиля «КамАЗ» на территории завода.

Еще двух воров разоблачили и полицейские Глухова и Великой Писаревки. 30-летний глуховчанин из кабинета главного инженера одного из обществ украл мобильный телефон. Другой 54-летний мужчина в Великописаревском кафе обокрал 29-летнего знакомого, с которым вместе распивал спиртные напитки и украл 670 гривен.

Сейчас все похищенное работники полиции вернули владельцам. По всем фактам возбуждены уголовные производства по ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершение преступлений злоумышленникам может грозить наказание от штрафа или даже заключения сроком до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.