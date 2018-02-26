Раскрыть кражу из магазина помогла камера видеонаблюдения 37-летний житель Шостки из-за нехватки средств решил украсть понравившуюся зимнюю куртку из магазина.

В Шосткинский отдел полиции обратилась 46-летняя владелица магазина одежды. Женщина рассказала, что неизвестный из ее магазина украл с манекена зимнюю куртку.

«Во время проверки правоохранители выяснили, что в магазине есть камеры видеонаблюдения, просмотрев которые, узнали злоумышленника, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель, который признался в содеянном. По словам мужчины, похищенную одежду он носил сам, а не купил его из-за нехватки средств».

По данному факту в полиции следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.