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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13268

Раскрыть кражу из магазина помогла камера видеонаблюдения

37-летний житель Шостки из-за нехватки средств решил украсть понравившуюся зимнюю куртку из магазина.

В Шосткинский отдел полиции обратилась 46-летняя владелица магазина одежды. Женщина рассказала, что неизвестный из ее магазина украл с манекена зимнюю куртку.

«Во время проверки правоохранители выяснили, что в магазине есть камеры видеонаблюдения, просмотрев которые, узнали злоумышленника, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель, который признался в содеянном. По словам мужчины, похищенную одежду он носил сам, а не купил его из-за нехватки средств».

По данному факту в полиции следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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