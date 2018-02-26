Раскрыть кражу из магазина помогла камера видеонаблюдения

В Шосткинский отдел полиции обратилась 46-летняя владелица магазина одежды. Женщина рассказала, что неизвестный из ее магазина украл с манекена зимнюю куртку.
«Во время проверки правоохранители выяснили, что в магазине есть камеры видеонаблюдения, просмотрев которые, узнали злоумышленника, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель, который признался в содеянном. По словам мужчины, похищенную одежду он носил сам, а не купил его из-за нехватки средств».
По данному факту в полиции следователи открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, которое уже направлено в суд. Мужчине грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Чтобы заработать денег, 18-летний шосткинец в Интернете разместил объявление о продаже велосипеда, а получив предоплату, переставал выходить на связь....
Злоумышленники интересовала техника, деньги и металлические изделия, которые они украли у жителей Сум, Глухова, Лебедина и Великой Писаревки....
18 марта в 21:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Школьном в г. Шостка....
Полицейские Сумщины начали розыск злоумышленников, которые в Ахтырке и Глуховском районе заходили в дома престарелых жителей и совершали кражи крупных...
Пытаясь найти деньги на собственные нужды, неоднократно судимый 46-летний мужчина обворовывал дома в Шостки....