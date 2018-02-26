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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На выходных копы оказали помощь более 100 водителям (видео)

Выталкивали из снежных заносов, искали спецтранспорт, меняли колеса, перекрывали проезжую часть, регулировали дорожное движение и другое - именно так проходили дежурство патрульных в выходные.

На этих выходных в связи с ухудшением погодных условий инспекторы оказали помощь более 100 водителям, которые стали заложниками снегопада.

Львиная доля сообщений о помощи поступала с автодорог национального значения - Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» и Н-12 «Сумы - Полтава».

Право Патрульная полиция

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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