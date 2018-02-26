На выходных копы оказали помощь более 100 водителям (видео)

На этих выходных в связи с ухудшением погодных условий инспекторы оказали помощь более 100 водителям, которые стали заложниками снегопада.
Львиная доля сообщений о помощи поступала с автодорог национального значения - Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» и Н-12 «Сумы - Полтава».
Середине марта еще полна неожиданными сюрпризами для всех участников дорожного движения....
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