На выходных копы оказали помощь более 100 водителям (видео) Выталкивали из снежных заносов, искали спецтранспорт, меняли колеса, перекрывали проезжую часть, регулировали дорожное движение и другое - именно так проходили дежурство патрульных в выходные.

На этих выходных в связи с ухудшением погодных условий инспекторы оказали помощь более 100 водителям, которые стали заложниками снегопада.

Львиная доля сообщений о помощи поступала с автодорог национального значения - Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» и Н-12 «Сумы - Полтава».