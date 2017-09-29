Сумские школьники участвуют в экологическом проекте от братьев Кличко (видео) Благотворительный фонд «Фонд Кличко» с 23 февраля начал образовательный экологический проект «Zero Waste Shcool» с целью обучения учащихся, педагогических работников культуре сортировки отходов.

Ученики школы № 27, а именно 4 человека во главе с педагогом-организатором присоединились к проекту, заполнив анкету, ответили на все поставленные вопросы, и отсняли видеопрезентацию своей команды, в которой говорится, что именно вдохновило нас принять участие в проекте.