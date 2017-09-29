Сумские школьники участвуют в экологическом проекте от братьев Кличко (видео)

Ученики школы № 27, а именно 4 человека во главе с педагогом-организатором присоединились к проекту, заполнив анкету, ответили на все поставленные вопросы, и отсняли видеопрезентацию своей команды, в которой говорится, что именно вдохновило нас принять участие в проекте.
В рамках проведения всемирной кампании «Час Земли», которую весь мир в этом году отмечает 24 марта, сумских детей приглашают к...
Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха...
Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха...
Сумская школьница победила в финале XIV Международного конкурса творческих работ школьников, студентов, аспирантов и учителей «Уроки войны и Холокоста -...
28 сентября прошла осенняя благотворительная ярмарка....