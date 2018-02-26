ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадали шестеро сумчан

«Столкнулись автомобиль SsangYong, которым управлял 41-летний житель Сокаля и микроавтобус Mercedes-Sprinter, за рулем которого находился 59-летний львовянин. Всего в микроавтобусе было 17 пассажиров», – сообщает львовская полиция.
Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения шестеро пассажиров Mercedes, среди которых один ребенок, были доставлены в больницу. Все травмированные – жители города Сумы.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортом на тот же срок, пишет Сегодня.
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