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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23315

ДТП на трассе Киев-Чоп: пострадали шестеро сумчан

На автодороге Киев-Чоп, в селе Пасеки Зубрицкие, что возле Львова произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек.

«Столкнулись автомобиль SsangYong, которым управлял 41-летний житель Сокаля и микроавтобус Mercedes-Sprinter, за рулем которого находился 59-летний львовянин. Всего в микроавтобусе было 17 пассажиров», – сообщает львовская полиция.

Предварительно установлено, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате столкновения шестеро пассажиров Mercedes, среди которых один ребенок, были доставлены в больницу. Все травмированные – жители города Сумы.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, открыто уголовное производство (нарушение правил безопасности дорожного движения). Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортом  на тот же срок, пишет Сегодня.

Право Дтп

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