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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:39523

В Сумах из-за полицейских учений остановились троллейбусы

Об этом сообщается на странице КП «Электроавтотранс» в Фейсбуке.

«В связи с проведением учебной спецоперации структурным подразделением МВД Украины по ул. Черновола, 83 (р-н Роменской) временно остановлен движение троллейбусов № 5. Приносим извинения за неудобства», - говорится в сообщении.

«На Сумщине полиция отрабатывает действия по введенным оперативным планам "Сирена" и "Гром". По сценарию учений, в Сумах совершено условное нападение на автомобиль. "Преступники" применили оружие, заблокировали машину, ранили людей, которые в ней находились. После чего забрали большую сумму денег и исчезли. Приказом начальника ГУНП области в действие введены оперативные планы "Сирена" и "Гром". Весь личный состав полиции области поднят по тревоге. В учениях задействованы все подразделения полиции, государственной исполнительной власти, медицинские работники имеют на практике отработать свои действия с введенными в действие оперативными планами», - говорится в сообщении ГУ НП в Сумской области.

Общество Троллейбусы Учения

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