На Сумщине за неделю уничтожено 6 устаревших боеприпасов В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены 152-мм. артиллерийский снаряд и 5 минометных мин калибра 82 мм времен Второй мировой войны, обнаруженных в Белопольском районе.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов их нельзя даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.