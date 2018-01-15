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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине за неделю уничтожено 6 устаревших боеприпасов

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены 152-мм. артиллерийский снаряд и 5 минометных мин калибра 82 мм времен Второй мировой войны, обнаруженных в Белопольском районе.

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов их нельзя даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Устаревшие боеприпасы

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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