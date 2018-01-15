На Сумщине за неделю уничтожено 6 устаревших боеприпасов

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов их нельзя даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать Службу спасения по телефону «101», сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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