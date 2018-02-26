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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:50140

В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание легковушки

19 марта в 11:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля, находившегося в гараже на ул. Садовая в г. Лебедин.

На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части. Уже через 7 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что пламенем охвачена панель приборов в салоне авто. Существовала угроза взрыва бензобака и переброски пламени на рядом расположенное транспортное средство.

В 11:28 пожар был локализован, пожарные не допустили дальнейшего распространения, в 11:37 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Причина и ущерб от пожара устанавливаются, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар Пожар авто

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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