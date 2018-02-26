Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:54250

Мэру Сум вернули его апелляцию

Суд вернул мэру Сум апелляционную жалобу, которой чиновник оспаривал остановке рассмотрения дела о правонарушениях.

Сегодня, 19 марта, Апелляционный суд Сумской области вернул Александру Лысенко его апелляционную жалобу на постановление Заречного районного суда г. Сумы, которым было остановлено срок рассмотрения дела об административных коррупционных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-7, ч. 2 ст. 172-7 КУоАП.

Суд первой инстанции остановил срок рассмотрения дела в связи с болезнью и пребыванием на стационарном лечении лица, в отношении которого составлены административные протоколы. Не согласившись с таким решением, Сумской городской голова подал апелляционную жалобу, в которой просил постановление суда отменить.

Изучив материалы дела об административных правонарушениях, суд апелляционной инстанции постановил вернуть апеллянту его апелляционную жалобу, поскольку она представлена на постановление местного суда, которая не подлежит апелляционному пересмотру. Суд отметил, что статьей 284 КУоАП определены виды постановлений, которые выносит орган (должностное лицо) по делу об административном правонарушении, а именно: о наложении административного взыскания, о применении мер воздействия, предусмотренных статьей 24-1 КУоАП, о закрытии дела. Апеллянт в свою очередь оспаривает постановление судьи о приостановлении срока рассмотрения дела, которое не приведена в перечне ст. 284 КУоАП, не принято по сути рассмотрения дела и не определяет виновность или невиновность лица, а, следовательно, вынесено, как промежуточное, которое регулирует ход рассмотрения дела.

Право Александр Лысенко Апелляционный суд Сумской области Коррупция

По тематике

Сегодня 11:17

Сумского «оппозиционера» Перепеку признали коррупционером

Решением Апелляционного суда Сумской области оставлено в силе соответствующее решение Заречного районного суда в г.Сумы....

Секретаря Сумского горсовета оштрафовали за коррупцию
16.03.2018 12:07

Секретаря Сумского горсовета оштрафовали за коррупцию

К административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией, привлечен секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов....

16.03.2018 11:15

На Сумщине будут повторно судить врача, которая помогла откосить от армии

В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба, которой сторона обвинения обжаловала приговор Лебединского районного суда в отношении директора КУ...

13.03.2018 16:47

Прокуратура оспаривает оправдательный приговор 15-летнему убийце

В апелляционном суде оспаривается оправдательный приговор, вынесенный 15-летнему сумчанину, который ножом убил мужчину....

06.03.2018 14:56

В Сумах закрыли дело главы Хозсуда по коррупции

Дело о коррупционном административном правонарушении закрыто в связи с отсутствием состава правонарушения....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.