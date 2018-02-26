Мэру Сум вернули его апелляцию Суд вернул мэру Сум апелляционную жалобу, которой чиновник оспаривал остановке рассмотрения дела о правонарушениях.

Сегодня, 19 марта, Апелляционный суд Сумской области вернул Александру Лысенко его апелляционную жалобу на постановление Заречного районного суда г. Сумы, которым было остановлено срок рассмотрения дела об административных коррупционных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-7, ч. 2 ст. 172-7 КУоАП.

Суд первой инстанции остановил срок рассмотрения дела в связи с болезнью и пребыванием на стационарном лечении лица, в отношении которого составлены административные протоколы. Не согласившись с таким решением, Сумской городской голова подал апелляционную жалобу, в которой просил постановление суда отменить.

Изучив материалы дела об административных правонарушениях, суд апелляционной инстанции постановил вернуть апеллянту его апелляционную жалобу, поскольку она представлена на постановление местного суда, которая не подлежит апелляционному пересмотру. Суд отметил, что статьей 284 КУоАП определены виды постановлений, которые выносит орган (должностное лицо) по делу об административном правонарушении, а именно: о наложении административного взыскания, о применении мер воздействия, предусмотренных статьей 24-1 КУоАП, о закрытии дела. Апеллянт в свою очередь оспаривает постановление судьи о приостановлении срока рассмотрения дела, которое не приведена в перечне ст. 284 КУоАП, не принято по сути рассмотрения дела и не определяет виновность или невиновность лица, а, следовательно, вынесено, как промежуточное, которое регулирует ход рассмотрения дела.