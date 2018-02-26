Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:56292

Бывшей заммэра Кролевца дали 5 лет за взятку

На Сумщине к 5 годам лишения свободы за взяточничество осуждена уже бывший заместитель городского головы районного центра.

Решением суда первой инстанции уже уволенной заммэра одного из районных центров Сумской области признана виновной в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что указанное лицо, находясь на вышеупомянутой должности, требовала от физического лица 27 500 грн за содействие в передаче в аренду помещения коммунальной собственности. Неправомерную выгоду женщина получила двумя траншами, после чего 21 апреля 2017 года ее и задержали сотрудники прокуратуры и управления защиты экономики Сумщины.

Обвиняемая осуждена по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины к 5 годам лишение свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества, кроме того, она лишь на права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на три года, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Как стало известно «Данкору», речь идет о бывшей заммэра Кролевца Оксане Душкиной.

Право Взятка Приговор суда

По тематике

16.03.2018 09:49

18-летнему разбойнику, грабившему женщин, дали 5 лет тюрьмы

Прокуратурой Сумской области поддержано государственное обвинение в отношении 18-летнего жителя Белопольского района, который совершил несколько грабежей и разбойное нападение....

14.03.2018 15:48

Суд отказался брать депутата, подозреваемого во взяточничестве, под стражу

Прокуратура уже готовит апелляционную жалобу на определение суда об избрании подозреваемому во взяточничестве депутату меры пресечения....

14.03.2018 10:47

В Сумах дали 5 лет копу, который избил задержанного

К 5 годам лишения свободы осужден патрульный полицейский, который нанес тяжкие телесные повреждения задержанному....

13.03.2018 20:15

Задержанному депутату Сумского горсовета, который требовал взятку, сообщили о подозрении

Прокурор Сумской области во вторник, 13 марта 2018 года, подписал уведомление о подозрении главе постоянной комиссии, который также является депутатом...

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета
12.03.2018 18:55

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета

Депутат Сумского городского совета требовал от предпринимателя 4,5 тыс. долларов США....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.