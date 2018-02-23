Засумка осталась без воды КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды на ул. Засумской.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода по ул. Засумская, 141 сегодня, 19 марта, в 16:00 прекращено водоснабжение домов по ул. Засумская (№№ 128, 128/1, 128/2, 130, 130/1, 130/3, 135, 137, 138, 139, 140, 143, 145, 153, 154) и дома № 22 по ул. Смирнова. После завершения аварийных работ водоснабжение будет восстановлено.