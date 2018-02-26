Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 20 марта, в Сумах и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, во второй половине дня небольшой снег, на дорогах гололедица.

Ветер восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью по городу 16-18 С мороза, днем повысится до 6-8 С мороза.