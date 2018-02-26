Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, во второй половине дня небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью по городу 16-18 С мороза, днем повысится до 6-8 С мороза.
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