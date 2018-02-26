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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:50266

Американцы будут помогать Сумской ОГА бороться с коррупцией

В Сумах подписали меморандум, направленный на противодействие коррупции.

Меморандум между Сумской ОГА и Проектом USAID «Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине «Взаимодействие» призван качественно улучшить систему предотвращения коррупции, повысить коммуникационную способность администрации и, используя передовые практики в сфере предотвращения коррупции, построить основу для дальнейшего уменьшения возможностей коррупционных деяний в органах государственной власти на территории области.

«Наша задача - построить эффективную систему предотвращения коррупции, которая будет действовать в будущем, независимо от персонального состава руководства облгосадминистрации, - отметил глава ОГА Николай Клочко. - Для этого в рамках Меморандума мы планируем разработать и внедрить антикоррупционную программу, которая покажет все реальные недостатки в государственном управлении с точки зрения возможных коррупционных рисков, и определит пути их решения».

По его словам, участие в реализации этого проекта примут сектор по вопросам предотвращения и выявления коррупции облгосадминистрации и сектор по вопросам мониторинга открытости использования публичных средств управления взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы облгосадминистрации.

«Эти структуры работают в облгосадминистрации уже год, и мы имеем определенные результаты. В частности, сектором по вопросам мониторинга открытости использования публичных средств было направлено 6 материалов в правоохранительные органы. Это касалось как раз работы управлений облгосадминистраций или районных администраций. Сегодня областная власть демонстрирует открытость для общественности и готовность сотрудничать в рамках противодействия коррупции с иностранными партнерами», - рассказал глава облгосадминистрации.

Как сообщил руководитель Проекта USAID «Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине «Взаимодействие» Лоренс Джозеф Хелд, выбор именно Сумской области для участия в программе не был случайным.

«Для сотрудничества на региональном уровне для начала мы выбрали Сумскую облгосадминистрацию на северо-востоке и город Дрогобыч (Львовская область) на западе Украины. Проект направлен на расширение полномочий ключевых правительственных институтов в борьбе с коррупцией, построении общественной поддержки, участия в антикоррупционных усилиях и уменьшении толерантности граждан к коррупции», - отметил американский эксперт.

По его словам, программа действий в рамках Меморандума рассчитана на 5 лет. На первом этапе будет отслеживаться ситуация с коррупционными проявлениями, а в дальнейшем будут разработаны рекомендации и методы противодействия коррупции.

Право Коррупция Меморандум

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