«Сумыхимпром» сократил объемы производства минеральных удобрений По результатам 2017 года ПАО «Сумыхимпром» произвело 120,4 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 37 тыс. тонн меньше, чем годом до этого.

Как сообщили в компании - это результат неблагоприятной для внутренних производителей ситуации на отечественном рынке минеральных удобрений, пишет официальный сайт ПАО «Сумыхимпром».

В частности, в прошлом году отечественные аграрии импортировали рекордное количество минеральных удобрений – 3,7 млн тонн.

Стоит отметить, что за прошедший год удалось произвести больше двуокиси титана, сульфата железа, желтого пигмента, серной и реактивной кислоты.

Всего в 2017 году объем производства компании в денежную эквиваленте составил 2,078 млрд грн, что на 327 млн грн больше, чем в предыдущем году.