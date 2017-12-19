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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1360

«Сумыхимпром» сократил объемы производства минеральных удобрений

По результатам 2017 года ПАО «Сумыхимпром» произвело 120,4 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 37 тыс. тонн меньше, чем годом до этого.

Как сообщили в компании - это результат неблагоприятной для внутренних производителей ситуации на отечественном рынке минеральных удобрений, пишет официальный сайт ПАО «Сумыхимпром».

В частности, в прошлом году отечественные аграрии импортировали рекордное количество минеральных удобрений – 3,7 млн тонн.

Стоит отметить, что за прошедший год удалось произвести больше двуокиси титана, сульфата железа, желтого пигмента, серной и реактивной кислоты.

Всего в 2017 году объем производства компании в денежную эквиваленте составил 2,078 млрд грн, что на 327 млн грн больше, чем в предыдущем году.

Экономика Сумыхимпром

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