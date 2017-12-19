«Сумыхимпром» сократил объемы производства минеральных удобрений

Как сообщили в компании - это результат неблагоприятной для внутренних производителей ситуации на отечественном рынке минеральных удобрений, пишет официальный сайт ПАО «Сумыхимпром».
В частности, в прошлом году отечественные аграрии импортировали рекордное количество минеральных удобрений – 3,7 млн тонн.
Стоит отметить, что за прошедший год удалось произвести больше двуокиси титана, сульфата железа, желтого пигмента, серной и реактивной кислоты.
Всего в 2017 году объем производства компании в денежную эквиваленте составил 2,078 млрд грн, что на 327 млн грн больше, чем в предыдущем году.
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