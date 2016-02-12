Сумчан приглашают усовершенствовать разговорный английский

Проходят они каждый четверг в читальном зале библиотеки-филиала № 2 по ул. СКД, 22.
Занятия проводит волонтер Европейской волонтерской службы (EVS) Шарлотта.
За более подробной информацией можно обратиться по тел.: 36-01-96.
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