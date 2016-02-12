Сумчан приглашают усовершенствовать разговорный английский Для сумчан организуют бесплатные курсы английского языка.

Проходят они каждый четверг в читальном зале библиотеки-филиала № 2 по ул. СКД, 22.

Занятия проводит волонтер Европейской волонтерской службы (EVS) Шарлотта.

За более подробной информацией можно обратиться по тел.: 36-01-96.