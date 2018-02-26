Ночью снова ожидают снегопады По прогнозу Укргидрометцентра, 20 марта на дорогах Сумской области гололедица. 21 марта ночью и утром в Сумской области сильный снег, прирост снега ориентировочно 10-12 см.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, также усложнят работу энергетической, строительной отраслей.

В связи с этим предостерегаем граждан быть максимально осторожными, а владельцам транспортных средств в данный период лучше вообще отказаться от поездок за пределы населенных пунктов. В случае, если вам понадобится помощь, звоните в Службу спасения по телефону 101, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.