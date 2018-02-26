Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:44262

Ночью снова ожидают снегопады

По прогнозу Укргидрометцентра, 20 марта на дорогах Сумской области гололедица. 21 марта ночью и утром в Сумской области сильный снег, прирост снега ориентировочно 10-12 см.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта, также усложнят работу энергетической, строительной отраслей.

В связи с этим предостерегаем граждан быть максимально осторожными, а владельцам транспортных средств в данный период лучше вообще отказаться от поездок за пределы населенных пунктов. В случае, если вам понадобится помощь, звоните в Службу спасения по телефону 101, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Прогноз погоды Снегопад

По тематике

Вчера 17:22

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...

Вчера 11:46

Спасатели предупреждают о сохранении сложных погодных условий на Сумщине

По прогнозу Сумского областного центра по гидрометеорологии, 19 марта в Сумской области на дорогах гололедица, в южной половине региона снег....

16.03.2018 11:30

Важно! 17 марта в Сумской области значительное похолодание

По прогнозам Укргидрометцентра, 17 марта в Сумской области ожидается существенное осложнение погодных условий....

14.03.2018 16:19

Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на Сумщине

По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия....

13.03.2018 13:48

В Сумах прогнозируют гололед

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

Новости

Сумчан приглашают усовершенствовать разговорный английский
Сегодня 12:52
На Сумщине работнику оторвало стопу транспортером
Сегодня 12:21
До 12 лет лишения свободы грозит мужчине, который планировал совершить теракт на военном объекте в Сумах
Сегодня 12:16
«Сумыхимпром» сократил объемы производства минеральных удобрений
Сегодня 12:13
Сумы возглавили рейтинг прозрачности украинских городов
Сегодня 11:54
В Сумах определили перевозчиков на шести городских маршрутах
Сегодня 11:51
Аукцион по продаже акций "Сумыоблэнерго" не состоится
Сегодня 11:30
Под Сумами во время пожара в жилом доме погиб хозяин
Сегодня 11:11
Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон
Сегодня 11:08
«Сумы» взяли еще одного донецкого тренера
Сегодня 11:05
Сумы принимают пятнадцатый «Органум»
Сегодня 10:58
Юные сумские фигуристки выступили в Харькове
Сегодня 10:49
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.