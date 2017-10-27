Сумы принимают пятнадцатый «Органум»

Концерты в рамках фестиваля будут проходить в областной филармонии с 20 марта по 15 апреля. Своими выступлениями сумчан порадуют музыканты из Сум, Львова, Киева и даже из Англии.
В этом году запланировано шесть концертов. Из них пять будут благотворительными (начиная со второго концерта 26 марта). Средства, вырученные от продажи билетов, пойдут на реабилитацию участников АТО.
Всех ценителей классической музыки ждут в областной филармонии 20 и 26 марта, а также 1, 4, 9 и 15 апреля в 18:00.
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