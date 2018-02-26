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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:05231

«Сумы» взяли еще одного донецкого тренера

Александр Мартюк официально назначен ассистентом главного тренера ПФК «Сумы».

Александр Леонидович Мартюк родился 24 июля 1972 года в Авдеевке. Выступал за «Шахтер», «Бажановец» (Макеевка), «Металлург» (Липецк), «Гарант» (Донецк), «Торпедо» (Запорожье), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Металлург» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Сталь» (Днепродзержинск). После окончания игровой карьеры работал тренером в «Металлурге», «Зимбру», «Гелиосе», «Крымтеплице», «Стали», «Говерле», «Карпатах», «Металлисте» и «Мариуполе».

Напомним: главным тренером «Сум» с февраля стал Сергей Золотницкий.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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