«Сумы» взяли еще одного донецкого тренера

Александр Леонидович Мартюк родился 24 июля 1972 года в Авдеевке. Выступал за «Шахтер», «Бажановец» (Макеевка), «Металлург» (Липецк), «Гарант» (Донецк), «Торпедо» (Запорожье), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Металлург» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Сталь» (Днепродзержинск). После окончания игровой карьеры работал тренером в «Металлурге», «Зимбру», «Гелиосе», «Крымтеплице», «Стали», «Говерле», «Карпатах», «Металлисте» и «Мариуполе».
Напомним: главным тренером «Сум» с февраля стал Сергей Золотницкий.
Сегодня, 18 марта, ахтырчане провели матч 22-го тура первенства Украины по футболу в первой лиге....
Ростислав Тарануха - игрок ПФК «Сумы»....
Уроженец Сум Антон Шиндер подписал контракт с "Тоболом", сообщает SPORTINFORM....
9 марта ПФК «Сумы» завершил учебно-тренировочный сбор в Счастливом на Киевщине поединком против винницкой «Нивы-В»....
8 марта ПФК «Сумы» сыграл в Счастливом Киевской области товарищеский матч с командой Премьер-лиги донецким «Олимпиком»....