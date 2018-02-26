«Сумы» взяли еще одного донецкого тренера Александр Мартюк официально назначен ассистентом главного тренера ПФК «Сумы».

Александр Леонидович Мартюк родился 24 июля 1972 года в Авдеевке. Выступал за «Шахтер», «Бажановец» (Макеевка), «Металлург» (Липецк), «Гарант» (Донецк), «Торпедо» (Запорожье), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Металлург» (Донецк), «Кривбасс» (Кривой Рог), «СКА-Энергия» (Хабаровск), «Сталь» (Днепродзержинск). После окончания игровой карьеры работал тренером в «Металлурге», «Зимбру», «Гелиосе», «Крымтеплице», «Стали», «Говерле», «Карпатах», «Металлисте» и «Мариуполе».

Напомним: главным тренером «Сум» с февраля стал Сергей Золотницкий.