Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон

Сумской боксер Тарас Шелестюк с лета прошлого года не выходил в ринг. В июле Тарас одержал свою шестнадцатую победу на профессиональном ринге. В третьем раунде украинец нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.
И пока в карьере Шелестюка пауза, он не забрасывает тренировки. На днях боксер принял участие в знаменитом марафоне в Лос-Анджелесе. Дистанцию в 42 км Тарас пробежал за 3 часа 37 минут и 31 секунду.
“Я хочу сказать спасибо всем волонтерам, которые помогали на протяжении всей гонки, и людям, которые поддерживали и приветствовали бегунов. Это было замечательное событие”, – написал спортсмен в соцсетях.
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