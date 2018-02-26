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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08181

Тарас Шелестюк пробежал знаменитый марафон

Сумскому спортсмену понадобилось три с половиной часа, чтобы преодолеть 42 км.

Сумской боксер Тарас Шелестюк с лета прошлого года не выходил в ринг. В июле Тарас одержал свою шестнадцатую победу на профессиональном ринге. В третьем раунде украинец нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.

И пока в карьере Шелестюка пауза, он не забрасывает тренировки. На днях боксер принял участие в знаменитом марафоне в Лос-Анджелесе. Дистанцию в 42 км Тарас пробежал за 3 часа 37 минут и 31 секунду.

“Я хочу сказать спасибо всем волонтерам, которые помогали на протяжении всей гонки, и людям, которые поддерживали и приветствовали бегунов. Это было замечательное событие”, – написал спортсмен в соцсетях.

Спорт Бокс Легкая атлетика Тарас Шелестюк

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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