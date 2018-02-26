Под Сумами во время пожара в жилом доме погиб хозяин 19 марта в 19:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Рябиновой в селе Сад Сумского района.

Пожар заметила соседка, которая и позвонила спасателям. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Преодолев 5 км, пожарные из областного центра прибыли на место вызова и установили, что на площади 4 кв. м горят стены и потолок, в результате чего образовалось сильное задымление. Поэтому спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания. Существовала угроза распространения огня на остальные помещения.

В 19:50 спасатели локализовали пожар, в 20:57 - его удалось ликвидировать. К тушению привлекалось 3 единицы спецтехники, 14 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Как выяснилось, в результате пожара погиб хозяин дома 1951 г.р. и пострадала его жена 1952 г.р.

Огнем уничтожено 4 окна, внутренняя облицовка стен и потолка на площади 4 кв. м.

Причина пожара устанавливается, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.