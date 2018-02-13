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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51138

В Сумах определили перевозчиков на шести городских маршрутах

Сегодня, 20 марта, состоялось заседание конкурсного комитета для определения на конкурсной основе перевозчиков, которые могут выполнять необходимые объемы перевозок и обеспечивать качество предоставления услуг на городских автобусных маршрутах общего пользования.

На конкурс выносили четыре лота:

1. № 58А («Басы - Тополянская») и № 64 («Добровольная - Добровольная»);

2. № 62 («Барановка - Аэропорт») и № 63 («Басы - Анновка»);

3. № 51 («Песчаное - Прокофьева»);

4. № 25 («Добровольная - Интернационалистов»).

Победителем по первым двум лотам признали КП «Электроавтотранс», по остальным - ООО «СНД-Автотранс». Других претендентов не было.

Поскольку по четвертому объекту перевозчик заявил транспортные средства, не соответствующие условиям конкурса в части соответствия экологическому стандарту не ниже «Евро-3», конкурсным комитетом решено согласно ст. 44 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» назначить ООО «СНД-Автотранс перевозчиком на этом маршруте сроком на год. По остальным объектам сроки действия договоров будут определять на заседании исполнительного комитета при утверждении результатов данного конкурса.

По первым трем объектам до сих пор работали временные перевозчики, четвертый - с тех пор, как предыдущий перевозчик (ЧП «Согор») в середине декабря отказался в дальнейшем осуществлять перевозки, сославшись на их убыточность, и не обслуживался, поскольку других желающих работать на этом маршруте в то время не нашлось.

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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