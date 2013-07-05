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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:54156

Сумы возглавили рейтинг прозрачности украинских городов

Индекс самого прозрачного города составил 72%.

Словацкий институт экономических и социальных реформ (INEKO) совместно с Международным центром перспективных исследований (МЦПИ) составили рейтинг прозрачности 50-ти крупнейших городов Украины.

Соответствующий рейтинг был представлен на пресс-конференции "Прозрачные и финансово здоровые органы местного самоуправления в Украине", передает UA1.

Так, второй год подряд рейтинг самых влиятельных городов возглавляют Сумы. В первую пятерку также попали Львов, Винница, Бахмут и Мариуполь. Киев оказался на 16-ом месте в этом рейтинге.

Последние места занимают Херсон, Павлоград, Новомосковск, Константиновка и Измаил.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как информационная политика, распоряжение имуществом территориальной громады, государственные закупки, составление бюджета, кадровая политика и участие граждан.

Эксперт МЦПИ Егор Киян отметил, что ни один город не достиг наивысшего результата. Так, индекс самого прозрачного города составил 72%. Впрочем, по словам Кияна, прогресс все же существует, поскольку в среднем за год прозрачность увеличилась на 10%.

Политика Прозрачность власти

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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