До 12 лет лишения свободы грозит мужчине, который планировал совершить теракт на военном объекте в Сумах Прокуратурой Сумской области во вторник, 20 марта 2018 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего сумчанина, который пытался совершить террористический акт на одном из военных объектов в День Вооруженных сил Украины.

В ходе следствия, проведенного следственным отделом СБ Украины в Сумской области, установлено, что мужчина по указанию куратора из Российской Федерации планировал 6 декабря 2017 года совершить террористический акт на одном из военных объектов г. Сумы. Взрывное устройство, эквивалентное почти двум килограммам тротила, подозреваемый забрал из оговоренного места в парке культуры и отдыха имени Кожедуба в г. Сумы. Уже на следующий день сотрудники СБ Украины задержали его при попытке заложить взрывчатку под военным объектом.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / ч. 2 ст. 258 (законченное покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору) УК Украины. По ходатайству прокуратуры задержанному избрана безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей, где он и будет ждать приговора суда.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.