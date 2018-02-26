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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:2191

На Сумщине работнику оторвало стопу транспортером

Трагедия произошла в одном из частных предприятий Шосткинского района 14 марта 2018 года около 14 часов.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области во время уборки коровника нога работника по уходу за животными попала в транспортер.

В результате инцидента 23-летний мужчина потерял стопу. Отметим, что стаж работы пострадавшего по профессии составляет 3 года 8 месяцев. Для выяснения причин и обстоятельств несчастного случая начала свою работу комиссия Управления Гоструда в Сумской области.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание в первую очередь работодателей на необходимость создания безопасных условий труда. На ряду с этим работникам при выполнении работ следует неукоснительно соблюдать правила охраны труда. Бдительность и осторожность поможет сохранить Ваше здоровье и жизнь.

Право Несчастный случай Управление гоструда в Сумской области Шосткинский район

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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