На Сумщине работнику оторвало стопу транспортером Трагедия произошла в одном из частных предприятий Шосткинского района 14 марта 2018 года около 14 часов.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области во время уборки коровника нога работника по уходу за животными попала в транспортер.

В результате инцидента 23-летний мужчина потерял стопу. Отметим, что стаж работы пострадавшего по профессии составляет 3 года 8 месяцев. Для выяснения причин и обстоятельств несчастного случая начала свою работу комиссия Управления Гоструда в Сумской области.

Управление Гоструда в Сумской области обращает внимание в первую очередь работодателей на необходимость создания безопасных условий труда. На ряду с этим работникам при выполнении работ следует неукоснительно соблюдать правила охраны труда. Бдительность и осторожность поможет сохранить Ваше здоровье и жизнь.