Сумские патрульные остановили наркомана за рулем Патрульные обнаружили у водителя с признаками наркотического опьянения два свертка с веществом, похожим на наркотическое, и устройства для его употребления.

Происшествие случилось на проспекте Михаила Лушпы. За нарушение ПДД, экипаж полицейских остановил автомобиль Geely. Во время проверки документов патрульные заметили, что 22-летний водитель имеет явные признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В то же время он очень нервничал, поэтому полицейские решили осмотреть авто и провести в отношении мужчины поверхностную проверку. В автомобиле были обнаружены два свертка с порошкообразным веществом голубого цвета и два устройства для употребления наркотических веществ с характерным налетом.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.