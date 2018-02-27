Сумские патрульные остановили наркомана за рулем

Происшествие случилось на проспекте Михаила Лушпы. За нарушение ПДД, экипаж полицейских остановил автомобиль Geely. Во время проверки документов патрульные заметили, что 22-летний водитель имеет явные признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В то же время он очень нервничал, поэтому полицейские решили осмотреть авто и провести в отношении мужчины поверхностную проверку. В автомобиле были обнаружены два свертка с порошкообразным веществом голубого цвета и два устройства для употребления наркотических веществ с характерным налетом.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.
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