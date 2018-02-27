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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:51188

Сумские патрульные остановили наркомана за рулем

Патрульные обнаружили у водителя с признаками наркотического опьянения два свертка с веществом, похожим на наркотическое, и устройства для его употребления.

Происшествие случилось на проспекте Михаила Лушпы. За нарушение ПДД, экипаж полицейских остановил автомобиль Geely. Во время проверки документов патрульные заметили, что 22-летний водитель имеет явные признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей мужчина отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В то же время он очень нервничал, поэтому полицейские решили осмотреть авто и провести в отношении мужчины поверхностную проверку. В автомобиле были обнаружены два свертка с порошкообразным веществом голубого цвета и два устройства для употребления наркотических веществ с характерным налетом.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. Сейчас все обстоятельства выясняют следователи.

Право Наркотики Пьяный за рулем

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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