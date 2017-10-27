В Сумах стартует весенний призыв Сегодня, 20 марта, исполнительный комитет Сумского городского совета принял решение «Об очередном призыве граждан на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года».

В данном решении говорится об обеспечении организации и проведения призыва на срочную военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования в апреле-мае текущего года граждан мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва.

Очередной призыв проводится в соответствии с Указом Президента Украины от 15 февраля 2018 года № 33/2018.

С целью качественного проведения очередного призыва граждан призывная и врачебная комиссия начнут свою работу 2 апреля и будут работать по 31 мая этого года.

На руководителей жилищно-эксплуатационные организаций, другие организации или предприятия и учреждения, осуществляющие эксплуатацию зданий, а также владельцев домов (в том числе общежитий), независимо от подчинения и форм собственности, в соответствии со статьей 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» возлагается задача: своевременно подавать в Сумской городской военный комиссариат необходимые сведения о призывниках и извещать призывников о вызове в Сумской ГВК.

Как сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Григорий Брязкун, при разработке данного проекта решения с представителями обслуживающих организаций, те подчеркнули необходимость присутствия при вручении повесток представителя полиции.

«Городской военный комиссариат должен разработать графики вручения повесток по месту регистрации призывников. Такой график военкомат согласовывает с руководителем обслуживающих организаций и обязательно привлекает к вручению повесток представителя полиции. И в определенные дни они вместе будут делать оповещение, - добавил Григорий Брязкун. - Фактически это будет комиссия, поэтому можно будет составить акт об отказе получения повестки или отсутствие призывника по месту регистрации и уже призывника можно будет привлечь призывника к административной ответственности».

Вместе с тем, руководители предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений города должны выделить технических работников для работы на городском призывном участке Сумского городского военном комиссариате на период со 2 апреля по 31 мая 2018 года.

Отделу здравоохранения поручено обеспечить прибытия медицинских работников на городской призывной участок Сумского городского военного комиссариата для проведения медицинского осмотра граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу.

Городскому отделу полиции необходимо проводить розыск, задержание и доставку в Сумской объединенный городской военный комиссариат граждан, уклоняющихся от призыва.

Управлению образования и науки надо обеспечить прибытие психологов учебных заведений города для работы внештатной группы профессионально-психологического отбора.