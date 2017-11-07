В Сумах ввели два временных автобусных маршрута вместо троллейбусных Исполнительный комитет принял решение «О введении в действие временных автобусных маршрутов общего пользования».

Они введены с целью обеспечения надлежащего обслуживания и бесперебойной перевозки пассажиров, во избежание напряжения среди населения в связи с невозможностью осуществления движения троллейбусов № 3 и № 4 («Аэропорт - Железнодорожный вокзал») по причине аварийной ситуации, возникшей на участке ул. Героев Сумщины - пр-т Шевченко в среду, 14 марта, в результате повреждения кабеля.

Автобусные маршруты общего пользования № 3 и № 4, которые, так же как и троллейбусные, будет обслуживать КП «Электроавтотранс», будут действовать до восстановления движения троллейбусов по этому маршруту.

Тариф на проезд в автобусах определен в соответствии с решением исполнительного комитета от 16 января 2018 года и составляет 3,5 гривен.

Что касается купленных проездных на троллейбусы, об этом в решении ничего не сказано.