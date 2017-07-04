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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02178

В Сумах снова объявили конкурс на лучшую идею памятника Героям Майдана

Сегодня, 20 марта, исполнительный комитет принял решение «О проведении открытого конкурса на определение лучшей идеи памятника Героям Майдана».

Начнется он с 26 марта и продлится в течение двух месяцев, до 21 мая. За это время должны выбрать лучшую идею памятника Героям Майдана, который появится в районе ул. Петропавловской и ул. Гоголя.

Участниками конкурса могут быть все желающие: специалисты или авторские коллективы профессиональных архитекторов и скульпторов, а также студенты архитектурных и художественных учебных заведений, любители, которые подали конкурсном жюри документы, соответствующие условиям и требованиям этого конкурса.

Участие в конкурсе бесплатное.

Работы принимаются до 21 мая до 12:00.

Выставка конкурсных работ продлится с 11 по 26 июня.

Итоги должны быть подведены до 8 июня.

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств целевого фонда управления архитектуры и градостроительства. Призовой фонд составляет 50 тыс. грн.: I место - 30 тыс. грн.; II место - 15 тыс. грн; III место - 5 тыс. гривен.

Программа и условия проведения конкурса здесь.

Напомним: предыдущие три конкурса закончились, по сути, ничем.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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