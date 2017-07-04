В Сумах снова объявили конкурс на лучшую идею памятника Героям Майдана

Начнется он с 26 марта и продлится в течение двух месяцев, до 21 мая. За это время должны выбрать лучшую идею памятника Героям Майдана, который появится в районе ул. Петропавловской и ул. Гоголя.
Участниками конкурса могут быть все желающие: специалисты или авторские коллективы профессиональных архитекторов и скульпторов, а также студенты архитектурных и художественных учебных заведений, любители, которые подали конкурсном жюри документы, соответствующие условиям и требованиям этого конкурса.
Участие в конкурсе бесплатное.
Работы принимаются до 21 мая до 12:00.
Выставка конкурсных работ продлится с 11 по 26 июня.
Итоги должны быть подведены до 8 июня.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств целевого фонда управления архитектуры и градостроительства. Призовой фонд составляет 50 тыс. грн.: I место - 30 тыс. грн.; II место - 15 тыс. грн; III место - 5 тыс. гривен.
Программа и условия проведения конкурса здесь.
Напомним: предыдущие три конкурса закончились, по сути, ничем.
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