Спасатели достали из снежного заноса автомобиль «скорой»

К месту происшествия прибыло отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в транспортном средстве находилось два человека - водитель и фельдшер. Люди не пострадали. Спасатели пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 отбуксировали автомобиль «скорой» на безопасный участок пути, после чего он продолжил свое движение к месту вызова.
Всего к операции было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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