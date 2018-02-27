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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07188

Спасатели достали из снежного заноса автомобиль «скорой»

Сегодня, 20 марта, в 13:48 в Службу спасения «101» поступила информация, что в г. Бурынь по ул. Леси Украинки в снежный сугроб попал автомобиль медицинской помощи, который направлялся на вызов.

К месту происшествия прибыло отделение дежурного караула 23-й государственной пожарно-спасательной части. Как было установлено, в транспортном средстве находилось два человека - водитель и фельдшер. Люди не пострадали. Спасатели пожарным автомобилем повышенной проходимости ЗИЛ-131 отбуксировали автомобиль «скорой» на безопасный участок пути, после чего он продолжил свое движение к месту вызова.

Всего к операции было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Бурынь Снежный занос Спасатели

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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