Спасатели рассказали сумчанам, как правильно топить печки

Так, спасатели г. Сумы провели информационно-разъяснительную работу среди жителей частного жилого сектора города Сумы (район Центрального рынка и ул. Троицкой). Специалисты ГСЧС пообщались с квартальными, которые закреплены за этими районами и еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Провели разъяснительную работу относительно пожаров, произошедших накануне в указанных районах, в результате чего погибли люди. Предоставили рекомендации по использованию газовых и электроприборов, а также печного отопления. Для лучшего усвоения предоставленной информации люди получили тематические памятки.
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