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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54197

Спасатели рассказали сумчанам, как правильно топить печки

Спасатели продолжают проводить профилактическую работу среди населения по правильному использованию печей и электрообогревателей, чтобы предотвратить возможные трагедии.

Так, спасатели г. Сумы провели информационно-разъяснительную работу среди жителей частного жилого сектора города Сумы (район Центрального рынка и ул. Троицкой). Специалисты ГСЧС пообщались с квартальными, которые закреплены за этими районами и еще раз напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Провели разъяснительную работу относительно пожаров, произошедших накануне в указанных районах, в результате чего погибли люди. Предоставили рекомендации по использованию газовых и электроприборов, а также печного отопления. Для лучшего усвоения предоставленной информации люди получили тематические памятки.

Общество Спасатели

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