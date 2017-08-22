В Сумах отметят Международный день людей с синдромом Дауна

Вас ждет увлекательная театрализованное представление «Маленькая страна, в которой мы есть!» с участием воспитанников Центра, веселые конкурсы, художественные номера. Гости, которые приедут на мероприятие, смогут посмотреть результаты фотосессии, которую представит фотохудожник Наталья Кармазина.

Участников ждет сюрприз, о котором вы узнаете в конце мероприятия!

Справка

21 марта - Международный день людей с синдромом Дауна.

Двадцать первый день третьего месяца был выбран, чтобы показать, что синдром Дауна связан с тремя копиями 21-й хромосомы (трисомия по 21-й хромосоме).

Международный день человека с синдромом Дауна ставит перед собой цель привлечь внимание общества к проблемам детей с инвалидностью, ведь они немного отличаются от обычных людей с точки зрения интеллекта, многие из них страдают от врожденных пороков сердца, но своей добротой, искренностью и непосредственностью компенсируют все то, чем отличаются от обычных людей, а часто и превосходят их. Они очень добродушные, жизнерадостные и позитивные, сами охотно стремятся к общению. Чем больше они общаются с обычными сверстниками в детских садах или школах, на площадках и в спортивных секциях, тем менее заметное отставание в развитии, тем лучше психическое и физическое развитие таких детей. Дети с синдромом Дауна одарены не менее, чем обычные дети, имеющие художественный талант, музыкальные (в частности танцевальные и певческие) и артистические способности, они склонны к поэзии, успешные в спорте.