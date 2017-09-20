Сумские налоговики перекрыли канал поставки продуктов в ОРДЛО Налоговой милицией Сумщины ликвидирован канал незаконной поставки товаров на временно неподконтрольные территории.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины ликвидировали канал незаконной поставки продуктов питания на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай «экспортировали» товары по заниженным ценам, после вывоза с таможенной территории Украины перегружались на территории Российской Федерации и доставлялись на временно неподконтрольные территории.

То есть, товар к месту назначения не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.

От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.

По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружено и изъято продукты питания стоимостью около 1,5 млн гривен. Выявленные товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение.

Продолжаются следственные действия.