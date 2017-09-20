Сумские налоговики перекрыли канал поставки продуктов в ОРДЛО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины ликвидировали канал незаконной поставки продуктов питания на временно неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.
В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследование уголовного производства по ч.3 ст.358 и ч.3 ст. 209 УК Украины установлен ряд фиктивных компаний, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности. Через эти компании в Китай «экспортировали» товары по заниженным ценам, после вывоза с таможенной территории Украины перегружались на территории Российской Федерации и доставлялись на временно неподконтрольные территории.
То есть, товар к месту назначения не прибывал, а организаторы канала не возвращали валютную выручку и получали неконтролируемые прибыли.
От имени одного из таких предприятий на таможенный пост Харьковской таможни была подана декларация для оформления очередного груза в режиме экспорт в Китайскую народную республику.
По результатам осмотра, проведенного в автомобиле, которым перевозились товары, обнаружено и изъято продукты питания стоимостью около 1,5 млн гривен. Выявленные товарно-материальные ценности переданы на ответственное хранение.
Продолжаются следственные действия.
Церковнослужителем УПЦ (МП), которого на Сумщине таможенники вместе с сотрудниками СБУ задержали за попытку нелегального провоза 65 тіс. долларов в...
Ночью сумские таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во время осуществления таможенного контроля поезда «Киев - Москва» на станции...
Сегодня, 23 января, в пункте пропуска «Зерновое» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили запчасти к сельскохозяйственной технике....
Вечером 21 декабря военнослужащие мобильного подразделения Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы предотвратили незаконное перемещение через границу товаров неизвестного...
В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Кишинев - Москва» пограничники Сумского отряда в очередной раз предупредили попытку...