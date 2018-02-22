Внимание! Временно не будет работать ЕРНН

С целью реализации норм пункта 201.16 статьи 201 Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году» от 07.12.2017 № 2245-VIII пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области сообщает о проведении технологических и регламентных работ в автоматизированных системах ГФС, в связи с чем в 23 часов 00 минут 20 марта временно будет прекращена работа Единого реестра налоговых накладных и некоторых электронных сервисов для плательщиков налога на добавленную стоимость в ИТС «Электронный кабинет».
Функционирование ЕРНН и электронных сервисов будет восстановлено после завершения технических работ, но не позднее 10:00 22 марта.
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