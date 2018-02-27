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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:39232

На Сумщине наркодилеру дали 6 лет за решеткой

Ахтырской местной прокуратурой установлена вина 23-летнего местного жителя, который систематически занимался сбытом психотропных веществ.

Досудебным расследованием установлено, что нигде не работающий молодой человек, в нарушение запрета об обороте наркотических средств, организовал продажу психотропных веществ соответствующим лицам. Чтобы избежать разоблачения, наркодилер после получения средств сообщал покупателю место, где тот может забрать сверток с запрещенным веществом.

В частности, 16 августа 2017 года задокументирован факт реализации указанной лицом амфетамина. Действуя по проверенной схеме, молодой получил у собственного дома 500 грн, после чего оставил психотропное вещество в условленном месте в подъезде. Во время обыска по месту жительства юноши обнаружено и изъято, согласно заключению экспертов, амфетамин и каннабис.

По ходатайству прокуратуры задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщила руководитель Ахтырской местной прокуратуры Юлия Слабунова, приговором суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также сбыт психотропного вещества, совершенные повторно) УК Украины и приговорен к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Ахтырка Наркодилер Наркотики

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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