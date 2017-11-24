Аграрии перекрыли трассу «Сумы-Киев» (видео) Они требовали возвращения возмещений НДС на масличные культуры

Фермеры Сумщины, Харьковщины и Кировоградщины вышли на пешеходные переходы, потому что требуют от Верховной Рады вернуть в госбюджет норму о возмещении специального НДС на сою и рапс. Они рассказали, что иначе на каждой тонне урожая масличных культур будут терять тысячи гривен и вынуждены будут прекратить их выращивать, сообщает ТСН.