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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:44274

Аграрии перекрыли трассу «Сумы-Киев» (видео)

Они требовали возвращения возмещений НДС на масличные культуры

Фермеры Сумщины, Харьковщины и Кировоградщины вышли на пешеходные переходы, потому что требуют от Верховной Рады вернуть в госбюджет норму о возмещении специального НДС на сою и рапс. Они рассказали, что иначе на каждой тонне урожая масличных культур будут терять тысячи гривен и вынуждены будут прекратить их выращивать, сообщает ТСН.

Экономика Аграрии Перекрытие дорог

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В Сумах заводчане перекрыли дорогу
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В Сумах заводчане перекрыли дорогу

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08.02.2018 16:57

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Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького
14.12.2017 18:35

Сумчане снова перекрыли дорогу на ул. Горького

Несмотря на проходившую сессию Сумского горсовета, люди, возмущенные отключением газа в их домах, снова сегодня вечером перекрыли движение на ул....

24.11.2017 12:17

Пограничники сообщают об ограничении движения возле Юнаковки

Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка»....

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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