Аграрии перекрыли трассу «Сумы-Киев» (видео)

Фермеры Сумщины, Харьковщины и Кировоградщины вышли на пешеходные переходы, потому что требуют от Верховной Рады вернуть в госбюджет норму о возмещении специального НДС на сою и рапс. Они рассказали, что иначе на каждой тонне урожая масличных культур будут терять тысячи гривен и вынуждены будут прекратить их выращивать, сообщает ТСН.
Вечером 8 февраля было перекрыто движение на улице Металлургов в связи с протестной акцией работников Сумского НПО....
Сегодня, 8 февраля с 17.00 возможно перекрытие дороги в районе ул. Металлургов....
Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка»....
Несмотря на проходившую сессию Сумского горсовета, люди, возмущенные отключением газа в их домах, снова сегодня вечером перекрыли движение на ул....
Сумской пограничный отряд информирует о частичном ограничении движения транспортных средств в пункт пропуска «Юнаковка»....