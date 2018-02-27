Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:55217

Определились полуфиналисты кубка Сум по футзалу

В воскресенье т понедельник были сыграны четвертьфинальные матчи открытого кубка Сум по футзалу.

Белопольский «Агросвіт» со счетом 9:1 победил «Космос» из Сада. Вторая команда Степановского «Хлебодара» со счетом 1:8 уступила «Форесту»-СК «Великие Вильмы». Со счетом 3:7 завершился матч «Gold Auto» - «Food Centre jr». «Сумыхимпром-СКИФ-2» со счетом 2:1 победил «Легион» из Николаевки.

В полуфиналах 24 марта «Агросвіт» встретится с «Форестом», а «Food Centre jr» - с «Сумыхимпромом-СКИФ-2».

Спорт Футзал

По тематике

16.03.2018 10:40

«Сумыхимпром-СДПУ» вылетел из плей-офф второй лиги (видео)

15 марта в Одессе местная команда «Эпицентр К Таирова» принимала сумских футзалистов....

15.03.2018 11:49

«СумДУ» взял реванш у харьковчан

14 марта в манеже СумГУ прошел матч между сумскими студентами и харьковскими....

14.03.2018 11:41

Сумские футзалисты примут харьковских

Сегодня, 14 марта, сборная команда Сумского государственного университета сыграет домашний матч 4 тура чемпионата Украины по футзалу среди высших учебных...

13.03.2018 17:05

В Сумах провели турнир по футзалу памяти Александра Анищенко

В спортивном комплексе педуниверситета состоялся футзальный турнир, участники которого почтили память Героя Украины Александра Анищенко....

12.03.2018 16:15

Сумские футзалисты выходят в 1/4 финала Второй лиги

«Food Centre» стал первой сумской командой, оформившей путевку в четвертьфинал Второй лиги чемпионата Украины по футзалу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.