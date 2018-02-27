Определились полуфиналисты кубка Сум по футзалу

Белопольский «Агросвіт» со счетом 9:1 победил «Космос» из Сада. Вторая команда Степановского «Хлебодара» со счетом 1:8 уступила «Форесту»-СК «Великие Вильмы». Со счетом 3:7 завершился матч «Gold Auto» - «Food Centre jr». «Сумыхимпром-СКИФ-2» со счетом 2:1 победил «Легион» из Николаевки.
В полуфиналах 24 марта «Агросвіт» встретится с «Форестом», а «Food Centre jr» - с «Сумыхимпромом-СКИФ-2».
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