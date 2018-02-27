В Сумах поймали трех взяточников В Сумах в результате спецоперации разоблачены три человека в систематическом взяточничестве.

Прокуратурой совместно с Управлением защиты экономики и Следственным управлением полиции Сумской области разоблачена схема получения действующими и бывшими работниками Госпродпотребслужбы неправомерной выгоды от жителей Сумской области и других областей Украины за выдачу удостоверений на право управления специальной сельскохозяйственной техникой.

Имея свободный доступ к бланкам, в частности Государственной инспекции сельского хозяйства в Сумской области, которая в настоящее время находится в стадии ликвидации, злоумышленники с неправомерную выгоду от 4,5 тыс. грн до 8 тыс. грн изготавливали поддельные удостоверения трактористов-машинистов. Кроме этого, неправомерная выгода требовалась также от лиц за беспрепятственную сдачу соответствующих экзаменов.

Во время скоординированной прокуратурой области спецоперации во вторник, 20 марта 2018 года, в г. Сумы разоблачен посредник при передаче очередной партии поддельных удостоверений и получении за это неправомерной выгоды в сумме 9,5 тыс. грн. При этом накануне задокументировано получение указанным лицом 23 тыс. грн.

Одновременно, в одном из сел Сумского района, разоблачен организатор этой схемы - сотрудник Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области, который при пособничестве заместителя руководителя одного из профессиональных учебных заведений получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 3 тыс. грн за беспрепятственную сдачу экзаменов.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, проводятся обыски в учреждениях и по месту жительства фигурантов уголовного производства. Решается вопрос о сообщении указанным лицам о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.