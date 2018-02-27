В Ахтырке сгорел частный дом

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электросети с последующим горением. Сын хозяйки, находясь во дворе, увидел сильное задымление в помещении, где находилась его пожилая мать. Мужчина пытался укротить пламя самостоятельно. Поняв, что это ему не под силу, хозяин побежал за помощью к местным жителям. Люди вынесли из горящего дома женщину, которая не могла передвигаться. Соседи отвели жителей горящего дома в дом. Только после этого, потеряв драгоценное время, были вызваны спасатели.
Когда прибыли пожарные, пламя уже охватило стены и потолок помещения, также горели вещи домашнего обихода, деревянные лестницы, двери и окно. В 19:35 пожар был локализован, и недопущено дальнейшее распространение огня, в 20:05 - ликвидирован.
В результате пожара повреждены деревянные лестницы, две двери и окно. Уничтожены - облицовка стен на площади до 20 кв. м, облицовка потолка на площади до 10 кв. м, электросчетчик, вещи домашнего обихода.
Уважаемые граждане! В очередной раз спасатели отмечают, что в случае обнаружения пожара немедленно позвоните по телефону 101, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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