В Ахтырке сгорел частный дом 20 марта в 19:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Гоголя в г. Ахтырка.

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электросети с последующим горением. Сын хозяйки, находясь во дворе, увидел сильное задымление в помещении, где находилась его пожилая мать. Мужчина пытался укротить пламя самостоятельно. Поняв, что это ему не под силу, хозяин побежал за помощью к местным жителям. Люди вынесли из горящего дома женщину, которая не могла передвигаться. Соседи отвели жителей горящего дома в дом. Только после этого, потеряв драгоценное время, были вызваны спасатели.

Когда прибыли пожарные, пламя уже охватило стены и потолок помещения, также горели вещи домашнего обихода, деревянные лестницы, двери и окно. В 19:35 пожар был локализован, и недопущено дальнейшее распространение огня, в 20:05 - ликвидирован.

В результате пожара повреждены деревянные лестницы, две двери и окно. Уничтожены - облицовка стен на площади до 20 кв. м, облицовка потолка на площади до 10 кв. м, электросчетчик, вещи домашнего обихода.

Уважаемые граждане! В очередной раз спасатели отмечают, что в случае обнаружения пожара немедленно позвоните по телефону 101, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.