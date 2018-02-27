Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:38244

В Ахтырке сгорел частный дом

20 марта в 19:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Гоголя в г. Ахтырка.

На место происшествия был направлен дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, произошло короткое замыкание электросети с последующим горением. Сын хозяйки, находясь во дворе, увидел сильное задымление в помещении, где находилась его пожилая мать. Мужчина пытался укротить пламя самостоятельно. Поняв, что это ему не под силу, хозяин побежал за помощью к местным жителям. Люди вынесли из горящего дома женщину, которая не могла передвигаться. Соседи отвели жителей горящего дома в дом. Только после этого, потеряв драгоценное время, были вызваны спасатели.

Когда прибыли пожарные, пламя уже охватило стены и потолок помещения, также горели вещи домашнего обихода, деревянные лестницы, двери и окно. В 19:35 пожар был локализован, и недопущено дальнейшее распространение огня, в 20:05 - ликвидирован.

В результате пожара повреждены деревянные лестницы, две двери и окно. Уничтожены - облицовка стен на площади до 20 кв. м, облицовка потолка на площади до 10 кв. м, электросчетчик, вещи домашнего обихода.

Уважаемые граждане! В очередной раз спасатели отмечают, что в случае обнаружения пожара немедленно позвоните по телефону 101, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар

По тематике

Три пожарки тушили возгорание жилого дома на Сумщине
Сегодня 13:38

Три пожарки тушили возгорание жилого дома на Сумщине

Сегодня, 21 марта, в селе Ивот на Шосткинщине горел жилой дом....

Вчера 11:11

Под Сумами во время пожара в жилом доме погиб хозяин

19 марта в 19:17 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Рябиновой в селе Сад...

В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание легковушки
19.03.2018 16:50

В Лебедине пожарные ликвидировали возгорание легковушки

19 марта в 11:19 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля, находившегося в гараже на ул. Садовая в...

19.03.2018 12:54

В Шостке спасатели предотвратили масштабный пожар

18 марта в 21:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в пер. Школьном в г. Шостка....

19.03.2018 12:02

В Ромнах спасатели дважды тушили пожары в хозпостройках

18 марта в 18:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке на улице Киевской в г....

Новости

Весенний призыв 2018 на Сумщине: кого и когда позовут в армию?
Сегодня 15:41
Сумской самбист отличился в Кривом Роге
Сегодня 15:00
Информация для сумчан: НБУ утвердил правила округления суммы в чеке при наличных расчетах
Сегодня 14:18
В Сумах задержали мошенника-псевдополисмена
Сегодня 14:04
Три пожарки тушили возгорание жилого дома на Сумщине
Сегодня 13:38
В Сумах авария мешает ездить троллейбусам
Сегодня 13:32
До уваги споживачів послуг ТОВ «Сумитеплоенерго»!
Сегодня 13:06
Сумские семьи приглашают посоревноваться
Сегодня 13:03
Спасатели освободили из снежных заносов грузовик и микроавтобус
Сегодня 12:24
Сумские дзюдоисты отличились на Полтавщине
Сегодня 12:12
Сумчанам разрешили пользоваться троллейбусными проездными в автобусах № 3А и 4А
Сегодня 11:42
Конотопский «Авиакон» скупился на 27 миллионов российскими лопастями
Сегодня 11:10
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.