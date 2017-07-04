Конотопский «Авиакон» скупился на 27 миллионов российскими лопастями ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» ГК «Укроборонпром» 28 февраля заключило соглашение с ООО «Вертолсервис» о поставке частей вертолетов на 27,17 млн грн.

Об этом пишут Наші гроші со ссылкой на систему «Прозорро».

До 29 апреля в Конотоп поставят четыре комплекта лопастей несущего винта 8АТ-2710-00 или 8АТ-2710-000 первой категории ТУ 8АТ-2710-000. По данным из открытых источников, их производят предприятия холдинга «Вертолеты России», который находится под санкциями в Украине. Заказчик не опубликовал ни договор, ни отчет о его заключении.

Комплект стоит 6,79 млн грн, или $ 252 тыс. по курсу на дату подписания соглашения.

В феврале 2015 года «Авиакон» купил их у другой фирмы по 4,91 млн грн, или примерно $ 200 тыс. по тогдашнему курсу, на четверть дешевле.

По данным источника в ГФС, в июле 2017 года компания «BLG Cargo Logistics GmbH» (Германия) ввозила в Украину такие лопасти 2017 года выпуска от контрактодержателя «Sky Rotor Ltd» (Великобритания) для ООО «Авиа Снаб Сервис» по $ 155 тыс. за комплект из пяти штук. С учетом 20% НДС комплект стоил бы $ 186 тыс.

А в июне 2017 года комплекты из пяти штук ввозили по таким ценам:

- $ 190 тыс. - «Windrose FZE» (ОАЭ) для ООО «Трейд АГ»;

- $ 120 тыс. - «MONUSCO Log Base» (Конго) от контрактодержателя «Intersky Llp» (?) для ЗАО «Авиакомпания «Украинские вертолеты».

Их цена с НДС равна была соответственно $ 228 тыс. и $ 144 тыс.

Столичная фирма «Вертолсервис» принадлежит киевлянину Сергею Стеценко и Сергею Киршину из Кривого Рога. Киршин владеет упомянутой фирмой «Авиа Снаб Сервис» с Натальей Стеценко из Харькова. Сергей Стеценко является учредителем ООО «Центр реабилитации военнослужащих» с Владимиром Тихоновым, Сергеем Крипаком, Виктором Радченко и Даниилом Немчиным.